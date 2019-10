"Harmonia e consenso". Marinhense recua na decisão de jogar à porta fechada

O Atlético Clube Marinhense anunciou, em comunicado, que recuou com a decisão de realizar todos os jogos à porta fechada até ao fim da época.

O emblema de Leiria tinha anunciado a decisão, devido a "perseguição pelo Comando da PSP da Marinha Grande". Uma reunião com o "comandante do Comando Distrital da PSP de Leiria" permitiu chegar a consenso e voltar atrás com a medida.

"No seguimento do forte impacto obtido com o comunicado de ontem, urgindo necessidade de uma audiência de emergência com o Comandante da 1ª Divisão do Comando Distrital da PSP de Leiria, com o Comandante da Esquadra da Marinha Grande, bem como com o habitual Comandante da Força nos Recintos Desportivos ACM, foi, com a mesma e após discussão de vários temas, possível alcançar a “harmonia” e consensos necessários para que se possam realizar as provas desportivas sem quaisquer constrangimentos ou limitações no que ao acesso a sócios, simpatizantes e adeptos respeita", pode ler-se.

O emblema de Leiria tinha deixado duras críticas à Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande, de quem acusava de "perseguição" através de "uma série de fiscalizações e apreensões “ao(s) bar(es)” realizada por "agentes à paisana".

O emblema de Leiria ocupa a 13ª posição na Serie C do Campeonato de Portugal.