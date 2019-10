Primeiro-ministro da Bulgária pede demissão do presidente da Federação por cânticos racistas

Boyko Borissov, primeiro-ministro da Bulgária, exigiu, esta terça-feira, a demissão do presidente da Federação de Futebol do país, na sequência dos cânticos racistas que marcaram o duelo frente à seleção inglesa, num jogo a contar para a fase de qualificação para o Europeu 2020.

"Após os incidentes da noite passada, o primeiro-ministro ordenou que eu suspendesse, a partir de hoje, a relação com a Federação da Bulgária, inclusive financeira, até a renúncia de Borislav Mihaylov", disse o ministro do desporto do país.

Durante toda a partida, os adeptos da seleção búlgara insultaram de forma racista os jogadores da seleção inglesa, muitos deles de raça negra.

A partida esteve em risco de ser suspensa, o capitão da seleção ainda esteve à conversa com os adeptos durante o intervalo, o que não impediu que os cânticos continuassem.

Ainda assim, a Inglaterra dizimou a seleção búlgara, por 6-0, com golos de Rashford, Barkley (2), Sterling (2) e Harry Kane. A Bulgária ocupa o último lugar de qualificação, com apenas três pontos em sete jogos e já sem possibilidade de alcançar a fase final da prova.