Preço da eletricidade deverá descer 0,4% em 2020, 18 cêntimos numa fatura média

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propõe uma descida da tarifa regulada de eletricidade de 0,4% em 2020, o que equivale a um desconto de 18 cêntimos mensais na fatura média da luz (estimada em 43,9 euros). A proposta feita esta terça-feira ainda tem de ser analisada pelo conselho tarifário, para ser ratificada até 15 de dezembro.

Segundo o comunicado do regulador, os consumidores que permanecem no mercado regulado ou que optaram por tarifa equiparada já representam menos de 6% do consumo total, ou seja, um milhão de consumidores. No entanto, o valor definido para o mercado regulado serve de referência para o mercado liberalizado, que conta com 5,2 milhões de consumidores e tem vindo a crescer.

Para os consumidores com tarifa social, a proposta tarifária prevê uma descida na fatura mensal de eletricidade de 11 cêntimos, para uma fatura média mensal de 27 euros. Este valor já integra a aplicação do desconto social mensal de 13,81 euros (33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais), de acordo com o estabelecido por despacho do Governo.

Em 2019, o preço da eletricidade recuou 3,5% para os consumidores domésticos ainda em mercado regulado face ao ano anterior, naquela que foi a segunda descida desde 2000.