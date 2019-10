Adeptos do Benfica dão troféu de melhor golo de setembro a Carlos Vinícius

O golo de Carlos Vinícius frente ao Vitória de Setúbal, que valeu a vitória pela margem mínima (1-0), foi eleito o melhor do mês de setembro pelos adeptos do Benfica.

O avançado brasileiro, reforço para esta temporada, saltou do banco para, na segunda parte, faturar o golo da vitória diante dos sadinos.

"É muito gratificante vencer estes prémios individuais, mas, se não fosse a equipa, o coletivo, acredito que nada disto teria acontecido. Os três pontos são o mais importante, seja com um golo meu ou de outro", comentou Vinícius, em declarações à BTV.

"Foi um bom lance", recorda o "canarinho", acerca do segundo golo no campeonato com a camisola encarnada - o primeiro foi contra o Paços de Ferreira, na ronda inaugural.

"Estava num bom lugar e concluí a jogada. Graças a Deus a bola entrou, felicidade para todos. Foi uma sensação única, a de estar a contribuir diretamente para a equipa depois do regresso de uma lesão. Os três pontos são sempre importantes, depois daquilo que eu passei em três semanas. Graças a Deus, a conclusão de tudo foram os três pontos e o golo", salientou.

Carlos Vinícius ainda não registou qualquer jogo a titular pelo Benfica. Tem começado sempre no banco de suplentes, sendo lançado regularmente por Bruno Lage.

“No banco estamos sempre preparados para entrar, para construir e deu tudo certo. Quando um avançado entra é sempre com o pensamento no golo, coletivamente, mas também no golo que automaticamente vai ajudar a equipa”, conclui Vinícius.