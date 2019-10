Iberanime Porto 2019: os artistas que dão vida à cultura japonesa em Portugal

Numa mesa decorada a cor de rosa estão Carolina Martins e Joana Oliveira, que vêm de Setúbal de propósito para exporem a sua arte.

Tal como a maioria dos artistas do século XXI, as duas amigas partilham a sua arte online, mas essa partilha não substitui a convivência presencial, refere Joana. Daí a importância de ir a este tipo de convenções, que lhe permitem ter um contacto mais próximo com as pessoas que a seguem. Já Carolina acredita que estar numa banca é complementar a essa partilha na internet, no fundo uma boa forma de artistas menos conhecidos exporem a sua arte.