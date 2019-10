Diocese de Bragança-Miranda. Centro de Conservação e Restauro abre portas a todos

A Diocese de Bragança-Miranda escolheu o concelho de Miranda do Douro para assinalar, nos dias 17 e 18 de outubro, o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja.

No dia 17, o Centro de Conservação e Restauro (CCR), em Sendim, vai abrir as suas portas para “dar a conhecer o como e porquê do trabalho desenvolvido, os materiais e técnicas utilizadas, as distintas áreas científicas que abrange a profissão, assim como sensibilizar para o património”, avança a diretora do CCR, Joana Afonso.

Além da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro (alunos do 12.º ano e do Curso Profissional de Turismo), o CCR espera receber “todos os interessados em história e património”.

Para o dia 18 de outubro, dia em que a Igreja celebra São Lucas, pintor e patrono dos artistas, estão previstas duas ações de sensibilização para a conservação do património religioso: uma na igreja da Senhora da Expetação, em Malhadas, e outra na igreja de S. Pedro, em S. Martinho de Angueira.

O presidente da Comissão Diocesana de Arte Sacra e Bens Culturais, padre António Pires, explica que o objetivo destas iniciativas “é alertar as comunidades paroquiais para as boas práticas de conservação do nosso património religioso, e que vão desde a escultura à talha, passando pela pintura, pela ourivesaria e os têxteis”.

Para o presidente da Comissão Diocesana de Arte Sacra e Bens Culturais, este tipo de ações visam essencialmente “incentivar a mudanças nas práticas incorretas” que muitas vezes destroem o património.

As iniciativas são apoiadas pela Comissão Diocesana de Arte Sacra e Bens Culturais e pelo projeto CLDS 3G MirandaCunBida.

O Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que este ano tem como tema “Diálogos com a Arte Cristã”, é celebrado desde 2011.