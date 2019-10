Vítor Baía não será candidato à presidência do FC Porto num futuro próximo

Vítor Baía, antigo guarda-redes do FC Porto, assume a entrada no dirigismo no futuro, mas não a curto prazo. Baía diz "vai ser alguém importante" no futuro do clube portista, mas reitera apoio à recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto.

"Assinei há pouco a recandidatura de Pinto da Costa, e fi-lo com muito gosto. Estou no lote de pessoas que gostam verdadeiramente do FC Porto e estou atento a tudo o que se passa no clube. Há de chegar o momento em que terei de tomar uma decisão, mas parece-me indelicadeza estar a falar de algo que não está no horizonte próximo", disse, em entrevista ao "O Jogo".

Apesar de já ter criticado o rumo do clube azul e branco, Baía diz que tem uma boa relação com Pinto da Costa.

"O FC Porto tem um presidente por quem todos temos de ter uma enorme gratidão. Sempre houve uma grande cumplicidade entre nós. Não estamos tantas vezes juntos como gostaria, mas ele tem a sua vida e eu tenho a minha. Devo ter sido o jogador com uma envolvência mais profunda com o presidente", diz.

O antigo guardião do FC Porto, retirado desde 2007, diz que nunca anunciará previamente uma candidatura à presidência do clube.

"Nunca vão ouvir da minha boca que vou ser candidato. Sei que vou ser alguém importante no FC Porto, mas o clube tem presidente. Quando chegar o momento, veremos, mas não preciso de andar aí a proclamar que sou portista e que amo muito o clube", remata.