Marchesín volta a ser eleito melhor guarda-redes do mês da Liga

Agustín Marchesín foi eleito o melhor guarda-redes do mês de setembro, um prémio escolhido pelos 18 treinadores da I Liga.

O guarda-redes argentino do FC Porto revalida o galardão, que já tinha vencido em agosto. Aos 31 anos, Marchesín chegou ao futebol europeu esta época, depois de se transferir do América.

Durante o mês de setembro, Marchesín sofreu dois golos em quatro jogos disputados, tendo mantido a baliza sem sofrer golos em três partidas, frente ao Vitória de Guimarães, Santa Clara e Rio Ave. Sofreu os dois golos no terreno do Portimonense, jogo que os portistas venceram por 3-2.

O guardião dos dragões amealhou 33,30% dos votos de todos os treinadores. Bracali, do Boavista, foi segundo, com 18,25%, seguido de Defendi, do Famalicão, que somou 12,70% dos votos.

[atualizado às 14h47 - votações]