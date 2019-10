Felipe compara Sérgio Conceição a Simeone

Felipe, defesa-central brasileiro, recorda a passagem pelo FC Porto e deixa elogios a Sérgio Conceição, um treinador com uma mentalidade parecida à do seu atual técnico, Diego Simeone.

"O Conceição também gosta muito de intensidade nos treinos e sabe que isso passa para o campo", disse, em entrevista ao "As".

Aos 30 anos, o internacional brasileiro recorda a passagem de três temporadas pelo clube portista: "Foram três anos fantásticos, fui um dos capitães. É um clube maravilhoso e vivemos muito juntos. Sem o Porto, não estaria aqui".

Sobre a alcunha "Felipe Vale-Tudo", pela seu alegado excesso de agressividade, o brasileiro diz que essas críticas o motivavam: "Chamavam-me assim, mas eu não me importava. Quando são os adeptos do eterno rival a chamar-te essas coisas, é porque estás a fazer as coisas bem. Alimentava-me, dava-me forças e fazia-me sentir mais importante", acrescenta.

Felipe comentou ainda as saídas na equipa do FC Porto no verão e a saída precoce da Liga dos Campeões: "Neste nível, há equipas muito fortes e um detalhe pode deixar-te fora. Espero que possam voltar à Champions na próxima época. Lamento pelos menos antigos companheiros, mas não podem desistir. Anda podem acontecer coisas muito boas esta época se trabalharem".

Conselho a Félix e Militão

João Félix passou de rival, no Benfica, para colega de equipa de Felipe, no Atlético de Madrid. O experiente central deixa alguns conselhos ao jovem avançado que custou 126 milhões de euros aos cofres do clube "colchonero".

"É melhor tê-lo do meu lado. Chamava muita atenção no ano passado, mas é preciso ter cuidado. É um miúdo novo e com muita vontade de marcar a diferença. A qualidade dele é superior, mas é preciso ter atenção para que a sua qualidade fique ainda mais forte com o grupo", disse.

No FC Porto, Felipe fez dupla na defesa com Éder Militão, que representa, esta época, o rival Real Madrid: "Tem um futuro gigantesco. Uma semana depois de chegar ao FC Porto, parecia já estar lá há um ano. Sentiu-se muito apoiado no Porto quando jogava. Trabalhámos muito juntos. É muito rápido e intenso no jogo aéreo. Tem todo o futuro para crescer".