Orçamento do Estado. Adiada reunião entre PS e partidos da esquerda

O encontro que deveria ocorrer esta terça-feira entre PS e Bloco de Esquerda, para discutir o próximo Orçamento do Estado – que necessitará de apoio, ou pelo menos de abstenção, de deputados de outros partidos –, foi adiado, apurou a Renascença.

Na origem do pedido estará o facto de o PS não estar preparado para começar a discutir questões orçamentais. Por isso, as reuniões previstas com os restantes partidos também deverão ser canceladas.

De acordo com o “Público”, novas conversas só devem acontecer depois da tomada de posse do Governo, prevista para a próxima semana.

Esta sexta-feira, a porta-voz do Bloco de Esquerda, Catarina Martins lamentou a decisão do PS de formar Governo sem assinar qualquer acordo com os partidos à esquerda e anunciou ainda uma reunião com os socialistas para conversações “neste novo quadro”, a ter lugar "brevemente".