SEF inicia curso de admissão de novos inspetores

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) inicia esta segunda-feira um curso para admissão de uma centena de candidatos a inspetor.

Há 15 anos que não havia um recrutamento externo no SEF. O último foi em 2004, incluído no esforço geral de segurança que o Governo de então fez no âmbito do Euro 2004.

Nessa altura, entraram de uma assentada 250 pessoas. Dessa data até hojem as entradas não chegaram a uma centena e todas elas se fizeram através de concursos internos, ou seja, pessoas oriundas de outros serviços do Estado, sobretudo de outras forças e serviços de segurança.

Os candidatos a estagiário que hoje começam as aulas são 100: 56 homens e 44 mulheres, com uma idade média de 28 anos e formações académicas muito variadas. Há dezenas de licenciados - das ciências forenses e criminais à literatura, passando pela história de arte, farmácia, desporto, enfermagem, geografia ou economia e gestão.

As aulas teóricas irão decorrer na Escola de Fuzileiros da Marinha, enquanto as práticas serão distribuídas por vários departamentos do SEF, incluindo o Aeroporto de Lisboa.