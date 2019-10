Lisboa

Ligações fluviais da Transtejo param durante quatro horas esta terça-feira

14 out, 2019 - 22:34

Em causa está a realização de uma assembleia-geral de trabalhadores. A interrupção nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria com Lisboa durará entre as 13h00 as 17h55.