Avenidas cortadas, aeroporto ocupado. Protestos contra condenação de independentistas tomam Barcelona

A sentença foi conhecida esta manhã e horas depois do anúncio do Supremo Tribunal espanhol, centenas de independentistas catalães saíram à rua em protesto contra a decisão. Os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha foram condenados a penas de prisão efectivas de 9 a 13 anos.

A sede do organismo Òmnium Cultural e a sede do gabinete do conselheiro para as questões territoriais do governo regional foram os dois primeiros pontos de encontro para o início do protesto, que, entretanto, já chegou ao aeroporto de Barcelona e impôs o corte da circulação ferroviária nas linhas R11 e RG1.

Há registo de pelo menos 20 voos cancelados no aeroporto de El Part, onde o clima de tensão escalou nas última horas. Forças de segurança e manifestantes entraram em confrontos e pelo menos uma pessoa foi detida.



Imagens partilhadas no Twitter revelam, também, os primeiros sinais de violência nas ruas. Num vídeo publicado por Javier Torres, jornalista espanhol que dirige o programa Redacción Abierta, é possível ver um manifestante pró-independência a agredir uma mulher que exibe uma bandeira de Espanha.