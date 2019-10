Acordo com regime de Assad é militar, dizem curdos. "A política virá mais tarde"

Os líderes da milícia curda que domina as Forças Democráticas da Síria dizem que o acordo a que chegaram com o regime de Bashar al-Assad é apenas de natureza militar e que as conversações políticas virão mais tarde.

O acordo foi anunciado no domingo e permite a entrada imediata de forças leais ao regime da Síria em cidades próximas da fronteira com a Turquia. O objetivo é travar a incursão turca no nordeste da Síria, iniciada na terça-feira da semana passada com o objetivo de derrotar e deslocar as Forças Democráticas da Síria, em particular a milícia curda YPG que a Turquia acusa de ser uma extensão do PKK, um grupo curdo que tem levado a cabo uma insurreição contra o Estado turco há décadas.

Apoiados pela Rússia e pelo Irão, os soldados leais a Assad formarão uma barreira que Ancara não se atreverá a atacar, uma vez que não pretende entrar em conflito com a Rússia, uma das grandes apoiantes do Presidente sírio.

Os líderes da região do nordeste da Síria, que era de facto autónoma há vários anos, viram-se forçados a chegar a acordo depois de terem sido abandonados pelos seus aliados americanos. Contudo, o acordo poderá custar caro aos curdos e seus aliados, uma vez que a Síria não quer aceitar o projeto de autonomia naquela região, deixando os curdos numa posição muito fragilizada para a poder negociar.

“A prioridade agora era travar os ataques turcos ao longo da fronteira. Os pontos mais complexos necessitarão de um diálogo longo e direto”, afirmou à Reuters o político curdo Aldar Xelil.

Reconhecendo a dificuldade inerente à sua posição, Xelil acrescenta que “estamos em contacto com o Governo de Damasco para chegar a um acordo no futuro”.