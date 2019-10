​Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury: Cruzador de boa qualidade

Tal como na versão Hatchback, os bancos da frente são simplesmente lindos. E com elevado conforto. A opção testada inclui bancos em pele claros, que contrastam fortemente com a cor escura do exterior.

Incomprensivel, o uso de plásticos duros junto ao volante do lado esquerdo, no mesmo tom claro aplicado ao lado direito e tablier, e quartelas da porta, que apresnetam aqui um material aborrachado, agradável ao toque.

A opção incompreensivel aplica-se igualmente ao revistimento das portas traseiras, em que foi colocado plástico duro em vez de aborrachado.

O banco traseiro afigura-se mais espaçoso, e a bagageira não sendo a referência perante alguns rivais, tem uma capacidade de quase 600 litros, o que é obra, para um carro que tem de acomodar o pneu de substituição, e as baterias.

Não há ruídos parasitas.

O quadrante é digital de 7 polegadas, com todas as informações necessárias, complementado por outro ecrã de maiores dimensões (8 polegadas) no centro do tablier.

Nota positiva para o ar-condicionado, bastante eficiente, nota negativa, para as poucas saídas USB (encontrámos uma), mas graças ao facto de haveer ligação para isqueiro, esta capacidade pode ser ampliada.

Motor