Federer marca lugar em Tóquio 2020

O tenista Roger Federer, atual número 3 do ATP, vai participar nos Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio.

“Debati com a minha equipa durante semanas, até meses, sobre o que devia fazer no verão de 2020, antes do US Open e depois de Wimbledon. No fim, decidi seguir o coração e voltar a disputar os Jogos Olímpicos”, disse Federer, em declarações reproduzidas pela Lusa.

O veterano suíço vai, aos 38 anos, tentar conquistar o ouro olímpico depois de ter falhado os Jogos Olímpicos de 2016 por lesão, de em 2012 (Londres) ter sido prata e de em 2008 ter vencido, mas em pares, ao lado de Stan Wawrinka.

O torneio olímpico de 2020 vai contar também com as presenças de Novak Djokovic e de Rafael Nadal, os dois primeiros do ranking mundial.