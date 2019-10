Duas medalhas para Portugal nos INAS Global Games

As portuguesas Ana Filipe, no triplo salto, e Inês Fernandes, no lançamento do martelo, conquistaram medalhas de prata nos INAS Global Games, para atletas com deficiência intelectual.

No triplo salto, Ana Filipe saltou 10,62 metros, apenas ultrapassada pela russa Aleksandra Ruchkina (11,95).

Já Inês Fernandes lançou o martelo a 36,83 metros, apenas atrás da francesa Beatrice Aoustin (44,06).

Outros portugueses estiveram em prova na competição, que decorre em Brisbane, na Austrália.

Domingos Magalhães qualificou-se para a final do lançamento do disco, Lenine Cunha é finalista no salto em comprimento e Inês Fernandes no lançamento do peso.