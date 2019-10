“Espero que o Benfica tire o tapete” a André Ventura

Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires, comentadores da Renascença, são dois dos subscritores de uma carta aberta de benfiquistas que pedem á direção do clube que se demarque de André Ventura líder do partido Chega e um dos comentadores desportivos ligados ao Benfica com maior visibilidade.

“Espero que a direção do meu clube, que faz parte do meu património emocional, da minha infância, tenha um momento de decência e que diga que aquele cavalheiro não nos representa. Sentimo-nos envergonhados como benfiquistas. Espero que o Benfica tire o tapete àquele senhor”, diz Henrique Raposo.

André Ventura tem sido comentador desportivo, sempre como adepto do Benfica. Se a carta aberta poderá ter efeito contrário ao pretendido, Jacinto Lucas Pires responde que “há alturas em que, entre fazer propaganda a pessoas que não devem estar no espaço púbico e não dizer nada, eu prefiro dizer, falar e marcar essa linha para depois não ser tarde demais”.

Outro tema em análise foi o pedido de mais tempo no Parlamento para a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira.

Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo são unânimes em considerar que é uma questão que se resolve com um acordo de cavalheiros.

“Acho que não faz muito sentido mudar as regras a meio do jogo. O que é verdade é que, segundo a tradição da Assembleia, há bom senso na aplicação das regras e aí sim, pode ser dado mais ou menos tempo” diz Jacinto Lucas Pires.

Henrique Raposo recorda o tempo em que foi colega de Joacine Moreira na faculdade e insurge-se contra quem, na internet, questiona a gaguez da deputada.

“Ela é mesmo gaga. Eu discutia com ela, discutíamos muito e ela é mesmo gaga. Parem com esse discurso de que ela está a fingir gaguez”, pede o comentador.

Henrique Raposo avança depois para mais uma crítica à direita: “está a ir por um campo demasiado extremista, que é um politicamente incorreto que se confunde com má educação” na reação “ao politicamente correto da esquerda”.

“Gozar com uma pessoa que é gaga não é ser politicamente incorreto, é ser mal educado”, sublinha.