Em busca do golo 700

Em dia de jogo entre Ucrânia e Portugal, é a seleção nacional o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

O jornal "A Bola" dá destaque ao capitão Cristiano Ronaldo, que apenas precisa de marcar um golo para chegar à marca dos 700. "É hoje?", questiona o jornal. "Foco no 1º lugar", diz "O Jogo", e "História à vista", escreve o "Record".

Já "O Jogo" conta com uma entrevista a Vítor Baía, antigo guarda-redes do FC Porto, na véspera de completar 50 anos. "Nasci para a baliza", disse.

O "Record" dá maior ênfase às iminentes renovações no Benfica. "Vieira acelera renovações", pode ler-se. Bruno Lage, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jota estarão perto de fechar novos vínculos com as águias.