Witsel lamenta não ter ganho campeonato no Benfica

O belga Axel Witsel esteve apenas uma época ao serviço do Benfica, em 2011/12, período que o médio recorda com saudade e mágoa.

Witsel lamenta não ter sido campeão de águia ao peito.

“É pena… Foi um ano muito bom para mim, para a equipa também, mas não ganhámos o campeonato. Queria saber qual a sensação de ganhar o campeonato pelo Benfica. Falei com Luisão e com outros jogadores e todos me disseram que era uma coisa incrível”, disse o jogador em entrevista à Eleven Sports.

Nesse ano foi o FC Porto, de Vítor Pereira, a ser campeão, com 75 pontos, contra 69 do Benfica.

O internacional belga foi transferido para a Rússia e está agora na Alemanha.