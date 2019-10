Diretor desportivo substitui José Gomes no Reading

Mark Bowen é o substituto de José Gomes no comando técnico do Reading. O antigo diretor-desportivo assume a liderança da equipa do segundo escalão inglês.

O antigo internacional galês terá a sua primeira experiência como treinador principal, depois de quase duas décadas a desempenhar a função de adjunto. Durante várias épocas foi o braço direito de Mark Hughes na seleção do País de Gales, Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, QPR, Stoke City e Southampton.

Na última temporada, juntou-se ao clube como consultor e assumiu, pouco depois, a função de diretor desportivo.

Bowen é o substituto de José Gomes, que foi demitido devido aos maus resultados desta temporada. O português tinha assinado pelo Reading em dezembro, e deixou a liderança do Rio Ave para assumir o clube da segunda divisão inglesa, depois de ter levado nega de Luís Castro, que orientava, na altura, o Vitória de Guimarães.

O Reading está em zona de despromoção, com oito pontos em 11 jogos disputados.