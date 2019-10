Atenção, Benfica. Rudi Garcia é o novo treinador do Lyon

Rudi Garcia é o novo treinador do Lyon, segundo anunciou o clube francês em comunicado.

O técnico de 55 anos é o sucessor de Sylvinho, que foi demitido devido aos maus resultados da equipa no campeonato. O Lyon é 14º na Ligue 1, com apenas nove pontos em nove jogos disputados. O treinador francês assinou contrato até 2021.



Na fase de grupos da Champions, o Lyon é o próximo adversário do Benfica, que já será orientado pelo novo treinador.



Rudi Garcia estava fora do ativo desde que foi substituído por André Villas-Boas no Marselha, no final da última temporada, clube que orientou durante três temporadas. Antes, Rudi Garcia treinou ainda a Roma, também por três épocas, mas foi no Lille onde conquistou mais sucesso, tendo vencido o campeonato em 2010/11.

[atualizado às 14h20]