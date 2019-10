Mobilidade laboral está a travar crescimento real dos salários

A mobilidade laboral está a impedir o aumento real dos salários, aponta um estudo do Banco de Portugal divulgado esta segunda-feira, no qual a tendência é justificada com "o uso generalizado de contratos com termo certo".

A consequência, indica a análise, é a entrada sistemática dos trabalhadores com remunerações inferiores aos permanecem na empresa.

O estudo tem por base a análise dos dados recolhidos pelo Ministério do Trabalho, no inquérito aos quatros de pessoal, a todas as empresas privadas com pelo menos um trabalhador por conta de outrem.

Os autores concluem que, entre 2005 e 2017, é notória a criação e destruição de emprego, dois fatores estreitamente ligados, já que quando um sobe o outro faz o mesmo. De uma forma geral, a reestruturação do emprego e a mobilidade laboral penalizaram o crescimento real dos salários.

Por um lado, o salário nas novas empresas é inferior ao das que já estão estabelecidas. Por outro, o encerramento de empresas é positivo, pagavam salários reais médios inferiores às que continuam no mercado. Sónia Félix e Pedro Portugal, que assinam este trabalho, falam do “efeito de limpeza (‘cleansing effect’), através do qual os recursos são reafetados a empresas mais produtivas”.

Entre 2005 e 2008, antes da crise financeira, “as empresas que pagavam salários mais elevados aumentaram as quotas de emprego”. Depois da crise observa-se o oposto: entre 2013 e 2016 foram as que pagam melhor que reduziram mais o número de trabalhadores.

Quem chega de novo contribui negativamente para a média salarial. Já quem sai contribui de forma positiva, pelo facto de estar a receber vencimentos mais baixos do que os trabalhadores que continuam nas empresas. “No geral, a entrada/saída de trabalhadores tem um impacto negativo no crescimento real dos salários.”

Este estudo conclui ainda que os salários reais dos trabalhadores contratados por novas empresas são mais sensíveis a alterações cíclicas.