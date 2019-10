Mão ucraniana no "pelo" de Portugal? Não, obrigado

Ricardo apela a que Portugal não se deixe embalar pelos elogios ucranianos, antes do embate deste noite que pode dar - em caso de deslize sérvio - o apuramento directo para o Euro2020.

Em declarações a Bola Branca, o antigo guarda-redes internacional português observa um discurso anfitrião que não pode ser levado a sério. Há que pensar somente em vencer e ponto final.

"Tal como o selecionador disse e os atletas confirmaram, é um jogo que Portugal quer ganhar, para ser primeiro do grupo. Já ouvi algumas declarações da Ucrânia a tentar passar a mão no pelo da seleção nacional, dizendo que 'Portugal tem muitos craques' e que 'é um prazer defrontá-los'. Tenho a certeza que Portugal não se vai deixar amolecer por este tipo de discurso", começa por referir Ricardo, de 43 anos.

Para o antigo internacional, a equipa das quinas deve manter-se fiel ao seu "ADN".

"Não tenho dúvidas nenhumas que, independentemente da forma táctica do ‘mister’, a qual – acredito – não será muito diferente [em comparação com o jogo diante do Luxemburgo]. Vamos ter um Portugal agressivo e a saber sofrer quando a Ucrânia tiver a posse. Portugal vai procurar sempre o golo, porque isso está no ADN da nossa seleção e dos nossos jogadores. Levar uma missão para cumprir, cumpri-la e vir embora", atira.

CR700? Era uma prenda para o selecionador

A seleção lusa vem de um triunfo (3-0) sobre o Luxemburgo. Do jogo da passada sexta-feira até ao de hoje, o ex-guardião não antevê alterações de fundo ao onze inicial de Fernando Santos. E se tivesse que mudar algo em termos táticos, apenas adiantaria um pouco mais equipa.

Pode haver uma ou duas [mexidas], se bem que o ‘mister’ não seja apologista de muitas mudanças. Mas com este adversário, mais poderoso, a única alteração que faria era ter uma equipa mais acima para conseguir colmatar a perda de bola e a qualidade ucraniana", explica.

Ricardo termina com um desejo de um jogo perfeito com a obtenção também do golo 700 de Ronaldo, já em Kiev.

"É um objetivo pessoal, que rapidamente espero que seja batido. Hoje, se possível, ficar 1-0 com um golo dele era uma prenda. Quer para ele, quer para o ‘mister’ Fernando Santos", termina.



O Ucrânia-Portugal começa às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt