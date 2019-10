Nelson Semedo

“Nós queremos sempre ganhar, hoje infelizmente não foi possível, mas temos de ter a cabeça levantada porque fizemos um grande jogo. Eles [jogadores da Ucrânia] na primeira parte fizeram dois golos, nós criamos inúmeras oportunidades de bola parada, não conseguimos chegar ao golo na primeira parte, mas conseguimos na segunda. Há que dar mérito à equipa deles, tem muito bons jogadores, fizeram um bom jogo também mas penso que merecíamos um resultado mais positivo. Se jogarmos os dois jogos que faltam como jogamos na segunda parte, conseguiremos alcançar o Europeu de certeza”.

Danilo

“A entrega depois dos golos sofridos… tentámos fazer mais golos, não conseguimos o empate. Criámos oportunidades, mas há dias assim em que a bola não entra. Não há que fazer contas. Fomos mais com coração que com a cabeça. O segundo tempo foi mais equilibrado, criámos ocasiões, mas não conseguimos concretizar. O objetivo era chegar ao primeiro lugar do grupo, mas temos hipóteses de estar no Euro e é nisso que nos vamos focar”.

João Mário

“Não estamos habituados a perder. Portugal é sempre muito competitivo. Tentamos vencer de todas as formas, criamos oportunidades, esta última então... [remate de Danilo]. Faltou talvez uma pontinha de sorte, não tanto falta de clarividência. Acredito que quem vence possa merecer, eles estão de parabéns. Quando começas a perder cedo torna-se tudo mais difícil, mas reagimos bem.”

Cristiano Ronaldo

“Quis agradecer a todos aqueles que me ajudaram, apesar do sabor amargo de ter feito esta marca com uma derrota, tivemos muitas oportunidades, a equipa jogou bem, merecíamos ter ganho. Os recordes vêm naturalmente, eu não os busco, eles é que vem a mim. O golo mais importante é sempre o mais recente. Pensar já no amanhã, fazer o 701 no próximo jogo com a Juventus”.