Paulo Madeira

"É bom para o Benfica renovar com Ferro e Rúben Dias"

14 out, 2019 - 12:50 • José Barata

Paulo Madeira, antigo central das águias, aplaude a direção do Benfica que vai avançar para a renovação de contrato com a dupla de defesas. No entanto, o ex-jogador acredita que os encarnados terão dificuldades no futuro em segurar Rúben Dias ou Ferro.