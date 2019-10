Na Breslávia, se levar um livro da Nobel consigo, não paga nos transportes públicos

Na cidade de Breslávia, na Polónia, os transportes públicos foram gratuitos até ao final desta semana para qualquer pessoa que se deslocasse com o livro físico ou eletrónico de Olga Tokarczuk, vencedora do Nobel da literatura.

“Por decisão do Jacek Sutryk [presidente da câmara da Breslávia], todos os passageiros do MPK [transportes públicos] com o livro da cidadã honorária da Breslávia e vencedora do Prémio Nobel, Olga Tokarczuk, podem andar sem pagar até ao fim de semana”, escreve o Przemysław Gałecki, diretor do Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal da Breslávia, no Twitter.