​Rui Rio questiona suspensão de programa da RTP “antes das eleições”

O líder do PSD, Rui Rio, pergunta porque é que um programa de investigação jornalística da RTP foi suspenso durante as recentes eleições legislativas.



Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Rui Rio deixa críticas implícitas à estação pública de televisão.

“Porque será que o Sexta às 9 foi suspenso antes das eleições, particularmente este programa que só pode ser emitido ontem? Pode haver mil razões, mas perante a gravidade do que aqui está...”, escreveu o líder do PSD, que perdeu as eleições da semana passada para o PS.