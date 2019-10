Taxista tenta violar passageira em Lisboa

Uma passageira terá sido vítima de uma tentativa de violação por um taxista, na madrugada de domingo. A vítima apanhou o táxi nas Docas, em Lisboa, e o agressor transportou-a até Monsanto.

Após ter sido encontrada inanimada no chão e com as roupas rasgadas, a mulher foi levada para o Hospital São Francisco Xavier.

A vítima ofereceu resistência e conseguiu afastar o agressor ao informá-lo que era portadora de SIDA.

O alerta foi dado por uma testemunha por volta das 8h06 desta manhã.

O taxista terá fugido do local e a Polícia Judiciária está a tomar conta da ocorrência.