Mais de 30 portugueses retidos em Osaka após passagem do tufão Hagibis

13 out, 2019 - 16:10 • Lusa

A passagem do tufão Hagibis provocou pelo menos 26 mortos e 170 feridos no Japão. Mais de sete milhões de pessoas foram aconselhadas a deixar as suas casas e 18 permanecem desaparecidas.