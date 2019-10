Fotogaleria: Turquia lançou as feras de guerra contra os curdos

Os Estados Unidos retiram do nordeste da Síria e a Turquia avançou as suas peças contra as forças curdas, que nos últimos anos foram aliados fundamentais do Ocidente na luta contra o Estado Islâmico.

Os curdos, que sonham com um Estado próprio e foram importantes para acabar com o califado de terror na região, dizem que foram "apunhalados pelas costas.

A operação militar da Turquia em território sírio já provocou mais de 200 mortos e cerca de 120 mil pessoas deixaram as suas casas para fugir da guerra.

Esta semana, o Conselho de Segurança da ONU esteve reunidos mas as divisões entre os país não permitiram uma declaração final a condenar a ação de Ancara.

Este domingo foram conhecidos alguns desenvolvimentos: o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a retirada de mais tropas do norte da Síria e que vai aplicar sanções à Turquia. O Exército sírio, apoiado pela Rússia, vai enviar soldados para o nordeste do país, com o objetivo de travar a ofensiva da Turquia contra os curdos.