Famílias do Estado Islâmico fogem de campo de detenção na Síria

Centenas de familiares de terroristas do autoplocamado Estado Islâmico fugiram de um campo no nordeste da Síria, na sequência da operação da Turquia contra as forças curdas.



Os detidos aproveitaram os combates na região para atacar os portões do campo de Ain Issa e colocaram-se em fuga, avança fonte oficial curda citada pela BBC.

As autoridades curdas dizem que cerca de 800 familiares de jihadistas conseguiram escapar, mas um grupo que acompanha a situação na região fala numa centena.