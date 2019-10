Exército sírio destaca tropas para proteger curdos de incursão turca

O Exército sírio vai enviar soldados para o nordeste do país, com o objetivo de travar a ofensiva da Turquia contra os curdos que já fez mais de duas centenas de mortos.



A notícia foi avançada este domingo pela liderança curda, citada pela agência Reuters.

As forças do regime de Damasco vão apoiar as Forças Democráticas da Síria, lideradas pelos curdos, aliados do Ocidente na luta contra o autoproclamado Estado Islâmico.

As tropas governamentais sírias vão ser destacadas para a zona da fronteira, nomeadamente para duas cidades que estão na mira da Turquia: Kobani e Manbij.

A notícia é conhecida no dia em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ordenou a saída imediata das tropas norte-americanas na região, por razões de segurança, e anunciou a aplicação de "sanções severas" contra a Turquia.

"Estou a negociar com o senador Republicano Lindsey Graham e outros membros do Congresso, incluindo Democratas, para a imposição de sanções severas à Turquia. O (Departamento do) Tesouro está preparado", escreveu hoje Donald Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.