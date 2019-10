Após 11 dias de protestos Governo do Equador e movimento indígena iniciam diálogo

A ONU e a Igreja Católica "informam que, após contactos com o Governo e organizações do movimento indígena, a primeira reunião foi convocada para o dia 13 de outubro [hoje], em Quito, às 15:00 (21:00 em Lisboa)", lê-se num comunicado conjunto publicado no Twitter.

O Governo do Equador e o movimento indígena dão, este domingo, início ao diálogo, após 11 dias de protestos contra as medidas de austeridade económica do Executivo, anunciou a ONU e a Conferência Episcopal.

Ao fim de quase duas semanas de protestos que se espalharam pelo país, provocando diversos motins, o movimento indígena aceitou, no sábado, sentar-se à mesa com o Presidente, depois de várias recusas.

Já este domingo, o Papa Francisco disse acompanhar, com todos os membros do Sínodo especial para a Amazónia, a situação no Equador e renovou "o apelo para se empenharem com sinceridade no caminho do diálogo".

"Sigo com preocupação o que está a acontecer nas últimas semanas nesse país. Confio-o à oração comum e à intercessão dos novos santos, unindo-me à dor pelos mortos e os feridos”, declarou.

Moreno eliminou um subsídio do preço dos combustíveis, no dia 2 de outubro, elevando a variedade mais popular de gasolina para preços recorde, o que provocou de forma rápida operações de especulação comercial e a subida de preços de diversos produtos essenciais.

A subida do preço dos combustíveis foi uma das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI), como contrapartida do resgate financeiro ao país que se viu profundamente endividado após uma década de elevados défices e de queda do preço do petróleo, uma das principais fontes de receita económica do Equador.