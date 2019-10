Seleção de pista terá quatro nomes

A seleção portuguesa de ciclismo de pista vai ter quatro atletas no Europeu, que começa na quarta-feira na Holanda.

A confirmação da convocatória foi feita este domingo pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Rui Oliveira, Iuri Leitão, César Martingil e Maria Martins vão ser os representantes da equipa das quinas.

“A prioridade é a luta pela conquista de pontos nas disciplinas olímpicas de resistência - omnium masculino e feminino e madison masculino”, escreve a FPC.

Os pontos conseguidos em Apeldoorn, entre 16 e 20 de outubro, vão ser adicionados aos que forem conseguidos na Taça do Mundo e no Campeonato do Mundo.