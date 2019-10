Estreia de sonho de Cech no hóquei no gelo

O ex-futebolista checo Petr Cech estreou-se este domingo no segundo campeonato inglês de hóquei no gelo e foi decisivo.

A partida entre os Guildford Phoenix e os Windon Wildcats 2 terminou empatada no tempo regular e no prolongamento e seguiu para as grandes penalidades.

O antigo guarda-redes de Chelsea e Arsenal, de 37 anos, defendeu a última grande penalidade do jogo e deu a vitória ao Guildford Phoenix.

Veja o vídeo.