São Tomé e Príncipe entra na fase de grupos de qualificação

São Tomé e Príncipe apurou-se, este domingo, para a fase de grupos da qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2021 (CAN 2021), ao vencer em casa as Ilhas Maurícias, por 2-1, na segunda mão da ronda preliminar.

Depois de na quarta-feira ter vencido por 3-1 fora, São Tomé e Príncipe confirmou o apuramento com golos de Marlos (11 minutos) e Luiz Leal (26).

As Ilhas Maurícias ainda reduziram por Ashaley, perto do intervalo, na marcação de uma grande penalidade.

Depois de há duas temporadas ter caído na ronda preliminar, a seleção são-tomense consegue agora regressar à fase de grupos, na qual esteve apenas em 2017.

São Tomé e Príncipe vai ficar integrado no Grupo C, juntamente com Sudão, África do Sul e Gana.