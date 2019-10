Keizer já tem novo clube

O holandês Marcel Keizer é o novo treinador do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Depois de ter sido demitido pelo Sporting, no início de setembro, Keizer regressa ao clube onde estava antes da aventura portuguesa.

No Al Jazira, o técnico holandês substitui o compatriota Jurgen Streppel.

Citado pelo site oficial do clube, Keizer diz-se “muito satisfeito por estar de volta aos Emirados Árabes Unidos e representar este grande clube”.

“Vamos trabalhar em todas as competições esta temporada e esperamos dar aos nossos adeptos muita emoção e entretenimento ao longo do caminho. Estou ansioso por conhecer a equipa e animado com o que podemos alcançar juntos”, acrescentou.

Na apresentação de Keizer nas redes sociais, o Al Jazira refere que “Marcel conduziu o Sporting a recentes sucessos na Europa”.