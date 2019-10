Piloto morre em prova de enduro no Marco de Canaveses

Um piloto morreu este domingo numa prova do campeonato nacional de enduro realizada no Marco de Canaveses.

A vítima é Filipe Nunes, de 42 anos, sentiu-se mal, parou a mota e caiu inanimado, avança a edição online do "Jornal de Notícias".

Foi assistido pelos bombeiros e pelo INEM, mas o óbito acabou por ser declardo no local.

A direção do Motor Clube do Marco já lamentou "o falecimento de um piloto no decorrer da prova 8º Enduro Marco - Rios de Emoção, na tarde deste domingo".

"Logo que foi tomado conhecimento da gravidade da situação, o Júri de Prova decidiu parar de imediato a corrida. Fruto desta situação, as cerimónias de pódio foram suspensas", refere a organização, em comunicado.

"À Família do piloto, o Motor Clube do Marco expressa as mais sentidas condolências", conclui o Motor Clube do Marco.