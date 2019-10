Governo vai navegar à vista até ao outono de 2021?

A “geringonça” chegou ao fim. O PS, horas depois de ter reunido com o BE, optou por interromper negociações que poderiam conduzir a um acordo escrito.



Foi o capítulo final da crónica de uma morte política anunciada. A Comissão Política do PS decidiu tratar todos os partidos sentados à sua esquerda no Parlamento de igual forma e não privilegiar ninguém. Na prática é a rejeição da assinatura de um acordo de legislatura em exclusivo com o Bloco de Esquerda.

Assim, pela frente o país terá um governo sem maioria absoluta e com negociações pontuais no decurso da legislatura para Orçamentos do Estado e alterações legislativas. Quadro idêntico ao de Guterres de 1999 a 2002 até que o episódio ‘limiano’ levou ao chumbo do orçamento.

O governo sobrevive até ao final da legislatura ou o limite é final do Outono de 2021? Afinal 2021 é o ano de ‘todos os perigos’. Em janeiro, as presidenciais e o arranque da presidência portuguesa da União Europeia. E, não esquecer, há eleições autárquicas no início de outubro.

Este é um dos ângulos em debate com Nuno Garoupa, professor da GMU Scalia Law, universidade de Arlington, na Virginia, Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.