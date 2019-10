Aura Miguel Convida

Entrevista a Bernardo Motta. O milagre do sol desafiou a ciência?

13 out, 2019

No contexto da aparição de 13 de Outubro, Aura Miguel convida o engenheiro Bernardo Motta, autor do livro “O milagre do sol segundo as testemunhas oculares” Uma conversa sobre fé e ciência que vale a pena ouvir.