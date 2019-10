Varandas admite dar o nome de Cristiano Ronaldo ao estádio Alvalade

O presidente do Sporting não exclui dar o nome de Cristiano Ronaldo ao estádio de Alvalade.

Frederico Varandas deixou esta possibilidade em entrevista ao jornal italiano Tuttosport. "É uma hipótese que, de momento, não colocamos de parte e da qual obviamente teríamos muito orgulho".

“Cristiano é - e sempre será - um dos maiores símbolos da história do clube. Temos orgulho de estar associados a Cristiano Ronaldo e que o nome do melhor jogador de futebol do mundo esteja ligado ao Sporting. No que diz respeito aos nossos jovens, estamos a tentar manter o exemplo dele dentro da Academia, o nosso centro desportivo onde trabalhamos todos os dias.”

Cristiano Ronaldo começou a carreira profissional no Sporting, antes de seguir para o Manchester United e depois para Real Madrid e Juventus.