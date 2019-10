​Santuário de Fátima recebeu 4,5 milhões de peregrinos até setembro

12 out, 2019 - 20:43 • Teresa Paula Costa

Reitor do Santuário de Fátima diz que, depois do ano do centenário, o número de peregrinos continua a estabilizar e anuncia que a cidade do Panamá vai ter um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima.