​Alexandra Bento reeleita bastonária da Ordem dos Nutricionistas

A candidata da lista A e atual bastonária da Ordem dos Nutricionista, Alexandra Bento, foi reeleita este sábado, com 1.210 dos 1.827 votos apurados, para o quadriénio 2019-2023, à frente daquela organização profissional, disse à Lusa fonte oficial.



"A bastonária foi, assim, reeleita, neste terceiro ato eleitoral da Ordem, com 66,2% dos votos dos nutricionistas", adiantou a mesma fonte.

Para estas eleições concorreram duas listas, a A, liderada pela atual bastonária, Alexandra Bento, e a lista B, encabeçada por Fernando Pichel.

Segundo o comunicado emitido hoje à noite pela Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, a atual bastonária da Ordem, deverá tomar posse para exercer o novo mandato dia 01 de novembro.

De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral, a Lista A, liderada por Alexandra Bento, obteve 1.210 dos 1.827 votos apurados, tendo a Lista B, encabeçada por Fernando Pichel, registado 568 dos votos.

O ato eleitoral contou com a participação de 1.827 dos 3510 eleitores da Ordem dos Nutricionistas, registando-se uma abstenção de 47,9%.

A "Lista A - Alexandra Bento, Pelo Valor da Profissão" arrecadou ainda a maioria dos votos para os restantes órgãos, que foram igualmente a eleição.

Assim, para o Conselho Jurisdicional da Ordem, a Lista A obteve 66,2% dos votos, enquanto a Lista B registou 32,1%.

Relativamente ao Conselho Geral, a Lista A conquistou 27 dos 40 mandatos disponíveis, ficando os restantes 13 mandatos destinados à Lista B.

As eleições decorreram, entre as 11h00 e as 16h00, por voto presencial, em sete assembleias de voto distribuídas pelo país (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e Açores) e, ainda, por voto por correspondência.

Alexandra Bento iniciou o processo de criação da Ordem dos Nutricionistas em 1998, enquanto era presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, período após o qual assumiu funções como primeira bastonária da história da Ordem dos Nutricionistas.