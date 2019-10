​Pelo menos nove civis executados na ofensiva turca na Síria

Veja notícia:

Pelo menos nove civis foram "executados" este domingo na Síria por milícias que participam na ofensiva lançada pela Turquia contra os curdos no nordeste do país, denuncia o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



"Os nove civis foram executados em momentos diferentes, ao sul da cidade fronteiriça de Tal Abyad", avança a organização não-governamental (ONG).

Entre as vítimas estão o líder de um partido político curdo e o seu motorista, de acordo com uma declaração do Conselho Democrático da Síria, o braço político da aliança dos combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas da Síria (SDF).

As execuções elevam para 38 o número de civis mortos desde o início da operação militar turca na quarta-feira, de acordo com o OSDH. Além disso, 81 combatentes curdos foram mortos nos confrontos, segundo uma última avaliação desta ONG.

De acordo com as Nações Unidas, mais de 100 mil pessoas abandonaram as cidades de Ras Al-Ayn and Tal Abyad por causa da invasão turca.