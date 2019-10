Derrocada de hotel nos Estados Unidos faz um morto e três desaparecidos

Pelo menos um morto e três desaparecidos é o balanço provisório da derrocada de um hotel em construção na cidade de Nova Orleães, nos Estados Unidos.



Uma parte do Hard Rock Hotel, que está a ser erguido na zona do quarteirão francês, ruiu este sábado de manhã.

O governador do Louisiana confirma uma vítima mortal, três desaparecidos e 18 feridos, que se encontram estáveis.

A estação de televisão local WWL-TV divulgou um vídeo do momento em que os pisos superiores do edifício colapsaram.

As imagens mostram um grupo de trabalhadores a fugir do interior do hotel em construção.