Sporting empata na Champions

O Sporting empatou 30-30 com o Bidasoa Irun, em partida da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de andebol.

Ghionea foi o melhor marcador dos leões, com sete golos. Já do lado espanhol, Salinas Muñoz fez oito tentos.

A equipa de Alvalade está em terceiro lugar. Os dois primeiros de cada grupo passam para o play-off de acesso aos oitavos de final.

Resultados 4.ª jornada

Tatran Presov (Eslováquia) 23–28 Savehof (Suécia)

Sporting (PORTUGAL) 30-30 Bidasoa Irun (Espanha)

Rabotnik (Macedónia) – Cocks (Finlândia), domingo, 16 horas.

Classificação

1- IK Sävehof (Suécia) (112-96) 8 pontos

2- Bidasoa Irun (Espanha) (115-97) 7

3- Sporting (116-112) 5

4- Riihimäki Cocks (Finlândia) (73-91) 2

5- HC Eurofarm Rabotnik (Macedónia do Norte) (78-81) 0

6- HT Tatran Presov (Eslováquia) (97-114) 0

Grupo C - 5ª Jornada

Bidasoa Irun (Espanha) - IK Sävehof (Suécia) 20 out

HC Eurofarm Rabotnik (Macedónia do Norte) - HT Tatran Presov (Eslováquia) 20 out

Riihimäki Cocks (Finlândia) - Sporting 20 out, 16h00