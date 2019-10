Baixar das duas horas na maratona “é fantástico”, mas não é oficial

Carlos Móia, organizador das maratonas de Lisboa, considera que baixar das duas horas na maratona “é fantástico”.

No entanto, convém recordar que a prova não vai ser oficializada por ter decorrido num circuito fechado, com 41 “lebres” que não completaram o percurso e com uma viatura a marcar o ritmo na frente de Eliud Kipchoge.

Móia deixa elogios ao atleta que “tem um passado histórico, tem batido vários recordes e é um atleta fantástico”.

O queniano Eliud Kipchoge, recordista mundial da maratona, correu os 42,195 quilómetros em 1:59.40,2 horas, em Viena.

Para quanto uma prova oficial abaixo das duas horas? Carlos Móia admite que pode ser possível em breve e aponta para Berlim como local mais óbvio para a tentativa, pelo percurso e pelo clima.