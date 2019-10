​"A estabilidade é uma coisa que se constrói todos os dias", diz Marcelo

12 out, 2019 - 21:09 • Lusa

Presidente defende que há pressa no apuramento dos resultados eleitorais, formação do Governo e subsequente apresentação e aprovação Orçamento do Estado para 2020, "para os portugueses saberem exatamente as linhas com que se vão coser" no próximo ano.