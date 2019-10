Sá Pinto. Braga quer ganhar ao Marítimo

O Sp. Braga quer “dominar e controlar o jogo” contra o Marítimo para a Taça da Liga, mas “acima de tudo vencer”.

Ricardo Sá Pinto quer retificar o resultado do campeonato, em que os insulares empataram 2-2. “Fomos superiores e criámos o suficiente para ganhar. Jogaram muito no nosso erro, com muito antijogo, e infelizmente tivemos um resultado injusto que não pretendíamos”.

O técnico arsenalista admite que na Taça da Liga “há sempre surpresas”, mas salienta o “bom momento” da equipa.

“Queremos retificar e ganhar o jogo, até porque sabemos que uma vitória nos irá colocar numa situação muito favorável para chegar à Final Four”, referiu aos canais oficiais do clube.

A partida entre Sp. Braga e Marítimo está marcada para as 15 horas deste domingo no Estádio Municipal de Braga.